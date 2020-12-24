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24 дек 2020

Стоишь в пробке – плати штраф!

Стоишь в пробке – плати штраф!

Представьте ситуацию, читатели Motorpage, вы стоите в пробке, после изнурительной поездки приходите домой и потом получаете штраф

Возникает логичный вопрос – за что?  Ответ – за неправильную парковку. Именно такая ситуация сложилась у водителей, которые застревали в заторах на Малой Филевской улице. А все дело в одной злосчастной камере, которая, если замечала, что машина стоит без движения более двух минут (а порой в заторе стоишь гораздо дольше), фиксировала ее как нарушителя и генерировала протокол о парковке в запрещенной зоне.

Вот и получали водители «письма счастья» в виде штрафного счета на три тысячи рублей. Любопытно, но власти заявили о том, что нарушение известное, вследствие чего камеру отключили, а водителям порекомендовали добиться высшей справедливости через портал Госуслуг.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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