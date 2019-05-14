Столичные мотоциклисты просят ГИБДД поменять дорожную разметку

Двухколесные участники дорожного движения считают, что нынешнее покрытие разметки является очень скользким, что провоцирует большое количество ДТП

В своей жалобе активисты сообщают, что при наезде передним ведущим колесом на такую полосу в мокрую погоду мотоцикл сразу теряет управляемость. Так происходит 25% всех неконтактных ДТП. «Высота гладкого профиля разметки в отдельных местах может достигать 10 мм. В дождь, туман или после проезда поливальной машины она становится скользкая как лед. Мы проводили испытания — даже у автомобиля тормозной путь непрогнозируемо меняется на мокрой разметке, что уж говорить о мотоцикле. Ему достаточно кратковременной потери сцепления для ухода в занос. Даже опытному байкеру трудно справиться с таким неожиданным маневром, не говоря уже о новичках» — сообщает руководитель объединения «МотоМосква» и соавтор инициативы Андрей Иванов.

В свою очередь в ГИБДД сообщают, что ответ на инициативу будет дан в предписанные сроки. Любопытно, что подобная инициатива выдвигается мотоциклистами не первый раз. Еще четыре года назад активисты выступали с просьбой изменения покрытия разметки, однако их стремления остались без должного внимания.