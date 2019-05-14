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14 май 2019

Столичные мотоциклисты просят ГИБДД поменять дорожную разметку

Столичные мотоциклисты просят ГИБДД поменять дорожную разметку

Двухколесные участники дорожного движения считают, что нынешнее покрытие разметки  является очень скользким, что провоцирует большое количество ДТП

В своей жалобе активисты сообщают, что при наезде передним ведущим колесом на такую полосу в мокрую погоду мотоцикл сразу теряет управляемость. Так происходит 25% всех неконтактных ДТП. «Высота гладкого профиля разметки в отдельных местах может достигать 10 мм. В дождь, туман или после проезда поливальной машины она становится скользкая как лед. Мы проводили испытания — даже у автомобиля тормозной путь непрогнозируемо меняется на мокрой разметке, что уж говорить о мотоцикле. Ему достаточно кратковременной потери сцепления для ухода в занос. Даже опытному байкеру трудно справиться с таким неожиданным маневром, не говоря уже о новичках» — сообщает руководитель объединения «МотоМосква» и соавтор инициативы Андрей Иванов.

В свою очередь в ГИБДД сообщают, что ответ на инициативу будет дан в предписанные сроки.  Любопытно, что подобная инициатива выдвигается мотоциклистами не первый раз. Еще четыре года назад активисты выступали с  просьбой изменения покрытия разметки, однако их стремления остались без должного внимания.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Известия

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