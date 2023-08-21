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21 авг 2023

Stone 01: “квадратный” дизайн, полный привод и запас хода в 1115 км

Stone 01: “квадратный” дизайн, полный привод и запас хода в 1115 км
Автор фото: фирма-производитель

В Китае был представлен новый гибридный внедорожник Stone 01, созданный в сотрудничестве Rox Motor и BAW. Автомобиль оценивается от 350 000 юаней (4 500 000 рублей)

Stone 01 получил “квадратный” дизайн, который становится все популярнее у китайских брендов. Выделяется Т-образная светодиодная передняя и задняя оптика, широкая решетка радиатора и массивные бампера. На крыше можно заметить датчик LaDAR. Stone 01 предложен с 6- или 7-местной компоновкой салона. При этом, второй ряд выполнен только в виде двух отдельных сидений. А третий ряд можно заказать в виде дивана. В остальном, как у многих современных автомобилей: цифровая “приборка”, широкий сенсорный экран мультимедийной системы, проекционный экран, отдельный экран для задних пассажиров, широкий пакет вспомогательных ассистентов и многое другое. 

Stone 01 оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с., а также два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 476 л.с. Внедорожник получил три батареи емкостью 53 кВт*ч каждая. Согласно циклу WLTC, автомобиль сможет преодолеть до 1115 км при смешанной работе моторов и 235 км только на электротяге.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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