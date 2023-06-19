Страховые компании актуализировали каталоги запчастей

С сегодняшнего дня в России начал действовать обновленный справочник стоимости запчастей, материалов и нормо-часа по ОСАГО – именно по данному каталогу страховщики рассчитывают стоимость ремонта автомобиля при ДТП

Если сравнивать новые ставки с предыдущими, то в среднем все цены поднялись на 0.9 процента. Разумеется, если рассматривать отдельные марки машин, то подорожание выглядит уже более заметным.

В частности, по европейским и японским брендам, в частности Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Infiniti отмечается рост на 12-14%