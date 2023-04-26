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26 апр 2023

Страховые компании назвали самые популярные «автоподставы»

Страховые компании назвали самые популярные «автоподставы»

Страховые компании России составили рейтинг мошеннических схем на дорогах, которые приводят к ДТП

Наиболее частым явлением стала ситуация, когда впереди идущий автомобиль начинает резко тормозить.  Вторая махинация - подстроенное столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке. Третья махинация – фальшивая авария с пешеходом.  Если же говорить о географии, то наибольшее число подстав происходит в Тюмени, Казани и Красноярске.

Интересный факт - 87% репсондентов, так или иначе столкнувшихся с мошенниками, смогли от них отделаться – причем очень многим водителям помогло наличие видеорегистратора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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