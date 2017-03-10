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10 мар 2017

Страховщики грозятся уйти с рынка ОСАГО

Страховщики грозятся уйти с рынка ОСАГО
Автор фото: из архива моторпэйдж

На днях зампред ЦБ Владимир Чистюхин в эфире «Вести FM» заявил, что убыточность ОСАГО для страховых вышла на критический уровень, если ее рост продолжится и не сможет покрываться прибылью от иных видов страхования, компании будут сдавать лицензии. По данным газеты «Ведомости», с рынка ОСАГО уже ушли «Уралсиб» и «Альянс».

Однако, не все считают угрозы страховщиков выполнимыми. Свернуть бизнес или снизить долю на рынке ОСАГО не просто, ведь страховые премии на счета компании поступать перестанут, а обязательства по уже проданным полисам никто не отменял, потому выплаты могут длиться довольно долго, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Это большие затраты, которые, по мнению аналитиков, смогут потянуть лишь компании с портфелями «автогражданки» до 10% от общего оборота либо аффилированные с банками.

Сами же страховщики в большинстве своем утверждают, что имеют достаточные резервы для ухода с рынка, но с решением не спешат. Например, в «Ингосстрахе» хотят для начала оценить результаты реформы ОСАГО, и через год, посчитав убытки и прибыль, принять то или иное решение, а «ВСК» уходить с рынка и вовсе не планирует, хотя и расширять свою долю на рынке ОСАГО тоже пока не собирается. К слову в графиках, приведенных на сайте «Ведомостей», среди 10 крупнейших страховых компаний, в прошлом году убытки превысили доходы лишь у «Росгоссраха», все прочие остались в плюсе. Напомним, за последний год средняя выплата по ОСАГО увеличилась на 23% и составляет 71 347 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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