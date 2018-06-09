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9 июн 2018

Страховщики заработают 15 млрд руб. после подорожания ОСАГО

Страховщики заработают 15 млрд руб. после подорожания ОСАГО

С конца августа этого года тарифный коридор ОСАГО расширяется. Сейчас он составляет 3432-4118 рублей, а будет варьироваться от 2746 до 4942 рублей.

Изначально в Центробанке (он регулирует рынок ОСАГО) заявили, что это повысит доступность ОСАГО, а также позволит создать более конкурентные возможности для компаний. Но теперь риторика регулятора изменилась.

«Мы очень надеемся, что в связи с теми изменениями, которые мы предполагаем сделать в рамках первого этапа, - это не только расширение коридора, но и изменение коэффициента бонус-малус и коэффициента возраст-стаж - убыточность [ОСАГО] приблизится к 100%. По итогам 2017 года она была 103%. У нас убыток по концу года был примерно 15 млрд рублей, соответственно, плюс 15 млрд рублей компании точно должны получить», - цитирует ТАСС зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.

Осенью Банк России начнет переговоры с Российским союзом автостраховщиков (РСА) по поводу изменения двух коэффициентов: возраст-стаж и бонус-малус. В ЦБ хотят ввести 50 категорий в первый вместо пяти нынешних. Коэффициент же бонус-малус предлагается присваивать каждый год. Когда у водителя их накопиться несколько ЦБ предлагает применять наименьший коэффициент.

Следом в ЦБ хотят «индивидуализировать»  ОСАГО введя дополнительные коэффициенты: возраст машины, ее модель, экологический класс. К 2020 году госрегулирование рынка ОСАГО по мнению ЦБ должно полностью прекратиться: страховщики будут сами решать, сколько водитель должен заплатить за ОСАГО.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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