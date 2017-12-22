Верховный суд на своем пленуме, который прошел накануне разработал разъяснения для судов нижестоящих инстанций по спорам возникающим между пострадавшей стороной и страховщиком в области ОСАГО.

Связано это с вступившими в апреле этого года поправками, которые сделали приоритетным «натурельное» возмещение убытков (направление на ремонт автомобиля), пишут «Известия». Пострадавший может выбрать сервис из списка компаний, с которыми у страховщика есть соответствующие договоры. По закону они должны находиться не дальше 50 километров от места вари или местожительства пострадавшего.

При этом, пострадавший может и сам предложить сервис, где будет ремонтироваться, если удастся достигнуть соглашения со страховой компанией. При этом, ответственность за качество работ и их продолжительность все равно остается на страховой компании.

Кроме того, пострадавший вправе отказаться от ремонта, если после диагностики ремонт покажется ему слишком дорогим. В этом случае страховая компания обязана выплатить ущерб в денежной форме.