Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2017

Страховщиков обяжут нести ответственность за ремонт по ОСАГО

Страховщиков обяжут нести ответственность за ремонт по ОСАГО

Верховный суд на своем пленуме, который прошел накануне разработал разъяснения для судов нижестоящих инстанций по спорам возникающим между пострадавшей стороной и страховщиком в области ОСАГО.

Связано это с вступившими в апреле этого года поправками, которые сделали приоритетным «натурельное» возмещение убытков (направление на ремонт автомобиля), пишут «Известия». Пострадавший может выбрать сервис из списка компаний, с которыми у страховщика есть соответствующие договоры. По закону они должны находиться не дальше 50 километров от места вари или местожительства пострадавшего.

При этом, пострадавший может и сам предложить сервис, где будет ремонтироваться, если удастся достигнуть соглашения со страховой компанией. При этом, ответственность за качество работ и их продолжительность все равно остается на страховой компании.

Кроме того, пострадавший вправе отказаться от ремонта, если после диагностики ремонт покажется ему слишком дорогим. В этом случае страховая компания обязана выплатить ущерб в денежной форме.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
"Известия"

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ тестирует самую мощную Lada Vesta

22 декабря 2017
Toyota

Toyota сделала беспилотник с двумя рулями

22 декабря 2017
Ford Ranger Raptor

Ford представит «заряженную» версию Ranger в феврале

22 декабря 2017
Aston Martin Vanquish Ultimate

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией

22 декабря 2017
Chevrolet

Рассекречен облик электрического кроссовера Chevrolet

22 декабря 2017
infiniti

Infiniti привезет в Детройт электрический седан

22 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 9 8