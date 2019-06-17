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17 июн 2019

Строгие правила тюнинга не работают

Строгие правила тюнинга не работают

Процесс согласования изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств, пока останется прежним из-за острого недостатка аккредитованных компаний

Новые правила оформления тюнинга — это ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». В нем прописаны требования к лабораториям по проверке машин, а также методы экспертизы и испытаний для оценки соответствия. Один из ключевых пунктов — запрет дистанционной экспертизы по предоставленным автовладельцем фотографиям. Это требование вызвало критику участников рынка. Выяснилось, что компании, которые могут предоставить квалифицированные услуги по утверждению изменений, можно пересчитать по пальцам.

Если говорить конкретно, то по состоянию на 14 июня 2019 года в России действовало всего 17 аккредитованных в этой сфере организаций, причем жителям отдаленных регионов, например Калининграда, пришлось бы гнать автомобиль за несколько тысяч километров, так как в «домашнем регионе» им никто не сможет помочь. Собственно, Правительством было принято решение о переносе  вступления в силу нового ГОСТа на год. Предполагается, что за этот период будет сформирована достаточная инфраструктура.

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