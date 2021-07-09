Строительство ЦКАД завершилось с приходом президента

Президент РФ Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), строительство этой магистрали велось последние семь лет

Занятно, но по первоначальному плану ЦКАД должны были открыть еще в 2018 году, но из-за сложностей определенного характера возникли просрочки – в результате чего первые участки ввели в эксплуатацию лишь два года назад. Теперь вспоминаем, что проект ЦКАД был утвержден правительством еще в 2001 году, однако реальное строительство стартовало в 2014-м. Так что у кольцевой дороги крайне тяжелая судьба.

Словно желая развеять все будущие невзгоды, президент совершил почетную поездку по ЦКАД. В качестве транспортного средства был выбран Aurus Senat. Отметим, что протяженность новой кольцевой дороги вокруг Москвы составляет около 340 километров, большая часть которых приходится на платные участки.