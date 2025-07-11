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11 июл 2025

Subaru готовит к дебюту новый электрокроссовер под названием Uncharted

Subaru готовит к дебюту новый электрокроссовер под названием Uncharted
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru официально подтвердила название своего нового электрического кроссовера. Модель получит имя Uncharted, такое же, как у популярной серии игр для консолей Sony PlayStation

Subaru Uncharted – это компактный кроссовер со спортивным дизайном. Задняя часть кузова напоминает черты новой Toyota C-HR. Здесь есть двойные мини-спойлеры, чуть более крупный спойлер над багажником и светодиодная полоса, как у нового C-HR.

Официально Subaru пока не раскрывает технические характеристики. Однако предполагается, что Uncharted построен на той же платформе, что и C-HR, как и предыдущие совместные проекты Subaru и Toyota: модели bZ4X и Solterra. Если предположения подтвердятся, новинка может получить два электромотора общей мощностью около 338 л.с. и батарею емкостью 74,4 кВт*ч. У Toyota C-HR запас хода достигает 467 км.

Uncharted станет третьим электромобилем в линейке Subaru наряду с Solterra и Trailseeker. И все же, в компании утверждают, что название новинки выбрано для того, чтобы подчеркнуть дух приключений и внедорожный характер, а не в качестве отсылки к одноименной серии видеоигр.
 

При написании новости использовалась информация:
subaru

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