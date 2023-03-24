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24 мар 2023

Subaru откажется от бренда "STI"

Subaru откажется от бренда "STI"

Компания Subaru готовит к выходу «заряженные» электрокары. К такому выводу пришли европейские СМИ, обнаружив в данных немецкого патентного ведомства заявку компании на регистрацию товарной марки STe.

Да, STe является аллюзией на бренд STI - еще год назад фирма подтвердила взятый на электрификацию курс и отказалась от выпуска «заряженной» WRX STI с традиционным ДВС. Мотивировалось это скорым введением новых экологических стандартов: из-за них жизненный цикл спорткара окажется слишком коротким.

Определённые шаги в направлении электрических спорткаров Subaru уже сделала. В январе прошлого года компания показала концептуальный суперкар STI E-RA с электромоторами совокупной мощностью 1088 л.с., но развития проект не получил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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