Subaru откажется от бренда "STI"

Компания Subaru готовит к выходу «заряженные» электрокары. К такому выводу пришли европейские СМИ, обнаружив в данных немецкого патентного ведомства заявку компании на регистрацию товарной марки STe.

Да, STe является аллюзией на бренд STI - еще год назад фирма подтвердила взятый на электрификацию курс и отказалась от выпуска «заряженной» WRX STI с традиционным ДВС. Мотивировалось это скорым введением новых экологических стандартов: из-за них жизненный цикл спорткара окажется слишком коротким.

Определённые шаги в направлении электрических спорткаров Subaru уже сделала. В январе прошлого года компания показала концептуальный суперкар STI E-RA с электромоторами совокупной мощностью 1088 л.с., но развития проект не получил.