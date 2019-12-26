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26 дек 2019

Subaru покажет заряженный универсал

Subaru покажет заряженный универсал

На выставке Tokyo Auto Salon 2020 дебютирует STI-модификация прототипа Subaru Levorg следующего поколения

Компания Subaru опубликовала видеотизер прототипа «заряженной» версии универсала Levorg следующего поколения. Публичная премьера состоится в январе 2020 г. на Токийском автосалоне.Это будет уже второй концепт-кар, призванный дать представление о модели Levorg второго поколения. Вслед за обычным прототипом японцы подготовят спортивную STI-модификацию концептуального универсала.

Надо заметить, что дизайн нового универсала будет во много заимствован у прототипа Viziv Tourer, который был представлен в 2018 г. на Женевском автосалоне. Что касается техники, то Levorg построят на глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которая уже лежит в основе Impreza и других новых моделей компании. Универсал нового поколения получит 1,8-литровый турбомотор. Мощностью около 270 л.с. и систему полного привода.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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