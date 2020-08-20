Судьба пьяных водителей решена

Пьяных водителей с детьми в машине лишат прав на более долгий срок. Напомним, что на данный момент для всех нетрезвых автомобилистов применяется одинаковое наказание вне зависимости от обстоятельств, при которых было зафиксировано нарушение

Нарушителей, которых впервые поймали на «пьяной езде», наказывают штрафом в размере 30 тыс. рублей, а также лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Сейчас предлагается ужесточить санкции для определённой категории нетрезвых автомобилистов – тех, кто, будучи «под градусом», везёт в машине пассажиров. Ещё более суровым станет наказание для тех, у кого в салоне окажется ребёнок.

Предложение ужесточить наказание для нетрезвых водителей с пассажирами поступило от Дмитрия Курдесова, руководителя общественного движения «За безопасность» - сообщает RT. Согласно разработанному документу, если пассажир в салоне автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, являлся совершеннолетним, то размер взыскания нужно увеличить до 60 тыс. рублей, минимальный срок лишения автомобилиста прав – до 2 лет, а максимальный – до 3 лет. В случае, если пассажир у нетрезвого водителя в машине является несовершеннолетним, предлагается повысить штраф сразу в три раза – до 90 тыс. рублей. При этом права управления транспортными средствами такой автомобилист лишится минимум на 3 года и максимум – на 5 лет.