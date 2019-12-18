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18 дек 2019

Судьба российских дорог теперь находится в руках обычных людей

Судьба российских дорог теперь находится в руках обычных людей

Российские автомобилисты могут воспользоваться новым мобильным приложением «Госуслуги. Дороги». В нем представлена информация о предполагаемом и уже запущенном ремонте на той или иной дороге. Там же можно оставить отзыв о качестве покрытия

На данный момент в приложении доступна информация о дорогах, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (они не входят в число участников нацпроекта). После автоматического определения местоположения пользователя при помощи GPS/ГЛОНАСС или ручного выбора области и населенного пункта можно увидеть дороги, которые уже отремонтированы, находятся в процессе либо будут отремонтированы в ближайшее время. Также можно найти интересующий участок дороги по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности.

После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе, а также поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото.Для каждого участка ремонта можно посмотреть сроки, подрядчика и заказчика, протяженность. Там же можно оставить отзыв и написать комментарий.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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