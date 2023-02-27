Судьба завода Hyundai в Шушарах решилась окончательно

Бывший российский автозавод GM (а после и Hyundai) в Шушарах (Санкт-Петербург) переоборудуют под «образовательный центр для подготовки промышленных кадров»

«Мы договорились с Hyundai о том, что [это будет образовательный проект] под гражданские специальности: обучение для тех отраслей, которые сегодня показывают взрывной рост: в первую очередь это легкая промышленность, производство резиновых и пластиковых изделий. Например, у предприятия "РОСТерм" за прошлый год рост [объема производства] в два раза и в этом году планирует возрасти в два раза. Специалистов не хватает, оборудование типовое. Опять же, [будет и] совместная работа с такими предприятиями, как "Армалит"» - приводит слова вице-губернатора Санкт-Петербурга, Кирилла Полякова, издание «Деловой Петербург».

Напомним, что завод GM в Ленинградской области был продан концерну из Кореи почти три года назад. Руководство Hyundai хотело укрепить присутствие своего бренда в России. Однако из-за приостановки производства в РФ площадка была передана в управление государственным структурам.