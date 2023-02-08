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8 фев 2023

Судьба завода Mercedes-Benz в России решена

Судьба завода Mercedes-Benz в России решена

Холдинг "Автодом", которому принадлежат российские активы Mercedes-Benz, ведет переговоры сразу с несколькими иностранными автопроизводителями, которые могут выступить партнерами по перезапуску подмосковного предприятия.

Как сообщают инсайдеры, стратегическим партнером выступит некий автомобильный концерн из Китая. Причем это будет игрок, который выпускает автомобили бизнес-класса и премиального сегмента.  К слову, этой компанией может стать концерн FAW - он неоднократно заявлял о намерениях вывести на российский рынок вывести свой премиальный бренд Hongqi.

Завод в Есипово работал с весны 2019 года. Инвестиции в его строительство составили 15 миллиардов рублей. Площадка рассчитана на выпуск 25-30 тысяч автомобилей в год.

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