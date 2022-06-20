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20 июн 2022

Суперкар без подушек безопасности прошел краш-тесты

Суперкар без подушек безопасности прошел краш-тесты

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus опубликовала короткий видеоролик, демонстрирующий испытание суперкара 004S боковым краш-тестом

Интересное видео сопровождается не менее интересной подписью -  "мы оказались единственной компанией в мире, чей спорткар, будучи необорудованным подушками безопасности, успешно прошел краш-тест". Само испытание было  стандартным – проводили боковой удар (считается сложнее фронтального удара, так как нет передних зон, которые поглощают энергию), во время, которого в машину врезалась специальная тележка на скорости в 60 километров в час.

Если взглянуть на фото, где изображен автомобиль после удара можно заметить, что внешние панели деформировались, но усиленная, за счет карбоновых брусов в порогах и дверях, клетка салона осталась нетронутой. При этом производитель никак не комментирует один важный вопрос - как именно инженерам Scuderia Cameron Glickenhaus удалось решить задачу одновременного поглощения энергии удара и защиты пассажиров от повреждений?

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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