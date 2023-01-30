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30 янв 2023

Suzuki Jimny переведут на электричество

Suzuki Jimny переведут на электричество
Компания Suzuki раскрыла планы относительно электрификации модельного ряда. На электричество переведут культовый внедорожник Jimny – его уже показали на тизере, на котором также запечатлены еще четыре электромобиля.
Да, по сети сейчас ходят кадры из специальной презентации для инвесторов, где представлен весь будущий модельный ряд электрокаров. «Зеленый» Jimny узнается сразу – угловатый силуэт и круглые фары ни с чем другим перепутать нельзя. 
 
Интересный факт – машина будет предназначена, в первую очередь, для рынка Европы. Разумеется, Suzuki будет расширять линейку электромобилей и в других странах. Например, для Японии и Индии она готовят по шесть батарейных моделей

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