Suzuki может вернуться на российский рынок

Японская компания Suzuki не исключает возможность возобновления продаж своих автомобилей в России

Напомним, что сейчас российское представительство компании продолжает свою работу, обеспечивая гарантийное обслуживание и осуществляя другую техническую поддержку. Решение о возвращении Suzuki на российский рынок будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических условий. В компании также подтвердили, что при благоприятных условиях возвращение будет быстрым.

Несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных брендов, такие автопроизводители, как Toyota (включая Lexus), Kia, Hyundai и BMW, продолжают вести бизнес в России. При этом некоторые компании полностью прекратили деятельность в стране, включая Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Jaguar Land Rover, Volvo и Ford. Suzuki остаётся в режиме ожидания, как и многие другие автопроизводители, адаптируясь к изменениям в международной и экономической ситуации.