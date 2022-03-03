Suzuki не прекратит деятельность в России

Сейчас в информационном поле только и слышишь о том, как то или иной производитель замораживает свою деятельность на российском рынке. Правда, когда обращаешься в компании с официальным запросом, то понимаешь, что дела обстоят иначе

К примеру, утром по многим профильным СМИ прошла информация о том, что японская компания Suzuki собирается свернуть деятельность в нашей стране по причине санкций. Однако, согласно официальному письму компании, которое оказалось в распоряжении нашего портала, концерн продолжит продажи и сервисное обслуживание автомобилей в нашей стране. Единственное осложнение может возникнуть из-за того, что возможна корректировка ценовой политики в отношении автомобилей и запасных частей.

Приводим текст письма: Все автомобили SUZUKI отгружены со склада. На текущий момент склад дилеров позволяет удовлетворить клиентский спрос на автомобили SUZUKI на ближайшие 2-3 месяца. Также складской запас запасных частей обеспечивает бесперебойную работу по сервисному обслуживанию клиентов SUZUKI. Хотим отметить, что наметившиеся сложности с поставками а/м и запасных частей, появившиеся в последнее время, связаны как с нехваткой полупроводников для обеспечения производства техники SUZUKI, так и с организацией логистики, что затронуло многие бренды автомобильной индустрии. Также информируем, что ценовая политика на а\м и запасные части будет корректироваться исходя из ситуации на валютном рынке, действий конкурентов, спроса и наличия товара.