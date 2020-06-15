ТагАЗ Aquila превратили в электромобиль

Французская компания MPM Motors, которая собирает копии российского Tagaz Aquila, представила электрическую версию модели. Пока спорткар с нулевым уровнем выбросов существует в единственном экземпляре

В России на мощностях Таганрогского автозавода успели выпустить всего несколько десятков экземпляров Aquila, после чего предприятие обанкротилось. Бывший владелец завода Михаил Парамонов эмигрировал во Францию, и там вместе с сыном Игорем зарегистрировал фирму MPM Motors. Под этим брендом в 2016 году под Парижем наладили мелкосерийное производство бюджетных спорткаров Aquila, которые переименовали в PS160, а потом в Erelis. На заводе собирают около 1000 экземпляров ежегодно.

Теперь же MPM Motors превратила Erelis в электромобиль: его оснастили 136-сильным электромотором, который питает батарея ёмкостью 42 киловатт-часа. Заявленный автопроизводителем запас хода достигает 300 километров. Динамические характеристики электрокара не приводятся.