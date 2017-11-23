Тайваньский стартап XING Mobility представил прототип своего будущего электрического суперкара, который получил имя Miss R. У машины довольно впечатляющие харатеристики: мощность силовой установки равно 1300 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 1,8 секунды.

До 200 км/ч с места Miss R, по заявлению создателей, способен разогнаться за 5,1 секунды, а четверть мили преодолевает 8,87 секунды. Максимальная скорость, правда, всего 271 км/ч. В XING говорят, что от одной зарядки суперкар способен проехать до 250 километров.

Силовая установка суперкара состоит из четырех электромоторов и блока батарей емкостью 52 киловатт-часа. Причем последний — собственной разработки XING Mobility. Он состоит из 100 модулей с настраиваемой конфигурацией. В каждом из модулей 42 литий-ионных ячейки.

Фишкой Miss R является способность ездить как по асфальтированным дорогам, так и по грунту (создатели говорят, что вдохновлялись раллийными машинами при создании своего суперкара). Машина имеет адаптивную подвеску и два комплекта шин: дорожный и предназначенный для езды вне дорог с твердым покрытием.

Тайваньцы хотят выпустить 20 суперкаров Miss R ценой в миллион долларов за базовую версию. Записаться в очередь и внести депозит можно уже сегодня, но первые автомобили появятся лишь в 2019 году.