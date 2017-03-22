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22 мар 2017

Таксистов заставят отчитываться о своем местоположении

Таксистов заставят отчитываться о своем местоположении

Правительство Москвы выдвинуло инициативу, обязывающую всех таксистов раскрывать данные о местонахождении своих автомобилей в реальном времени

Требования включают в себя такие параметры как точные GPS-координаты, направление движения, скорость и время, делиться которыми электронный «черный ящик» будет должен не менее трех раз в минуту.

Новые требования объясняют заботой о безопасности пассажиров, контролем за трафиком и возможностью, в случае происшествия, оперативно отправить данные в полицию. К тому же некоторые перевозчики, такие как «Сити-Мобил», «Везет» и «Яндекс. Такси» а так же агрегаторы Gett и Uber, уже сегодня делятся этими данными.

Однако, представители других таксомоторных компаний, возражают против новых поправок, по их мнению, установка и обслуживание дополнительный приборов станет новой статьей расхода, которая, так или иначе, скажется на повышении цен. Помимо этого, представители таксопарков не хотят раскрывать информацию опасаясь конкуренции, называя положение своих автомобилей закрытыми данными, а также называют инициативу прямым посягательством на частную жизнь таксистов, работающих на личных автомобилях.

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