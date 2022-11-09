Tank рассказал о своих планах на российский рынок

Китайский бренд запустил официальный сайт в России и раскрыл первые подробности моделей Tank 300 и Tank 500.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Tank 300- является самым младшим внедорожником в линейке. Его же и поставят в Россию первым. Технически автомобиль во многом повторяет уже известный нам Haval H9- во всяком случае, от него была позаимствована рама.

Другое дело, что мотор здесь совершенно иной - «300-й» оснащен бензиновым двигателем мощностью 227 л.с. с крутящим моментом 381 Н·м, который работает вместе с восьмиступенчатой АКПП.



