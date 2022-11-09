Автомобильный портал Motorpage
9 ноя 2022

Tank рассказал о своих планах на российский рынок

Tank рассказал о своих планах на российский рынок

Китайский бренд запустил официальный сайт в России и раскрыл первые подробности моделей Tank 300 и Tank 500.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Tank 300- является самым младшим внедорожником в линейке. Его же и поставят в Россию первым. Технически автомобиль во многом повторяет уже известный нам Haval H9-  во всяком случае, от него была позаимствована рама.

Другое дело, что мотор здесь совершенно иной - «300-й» оснащен бензиновым двигателем мощностью 227 л.с. с крутящим моментом 381 Н·м, который работает вместе с восьмиступенчатой АКПП.

 

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России резко подорожали автомобили с пробегом

09 ноября 2022
BYD Han EV (2021) вид спереди

BYD сообщил о запуске нового бренда

09 ноября 2022
Mazda Atenza

В Россию приехала Mazda Atenza

09 ноября 2022

Насколько безопасны вьетнамские автомобили?

09 ноября 2022
Volkswagen T-Cross Breeze Concept 2016 вид спереди сбоку

Volkswagen разрабатывает уникальные топливные элементы

09 ноября 2022
Соболь NN

К дилерам привезли новый Соболь NN

09 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"

Написано новостей:

3 1 8 0 0