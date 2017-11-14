Индийский автомобильный концерн Tata поддержал деньгами компанию Faraday Future, которая еще недавно грозилась выкинуть Tesla с рынка. Но столкнувшись с трудностями в стартапе начали искать новые источники финансирования.

Индийцы вложили 900 миллионов долларов в стартап получив взамен около 10 процентов компании, которая сегодня находится в плачевном состоянии. В Tata говорят, что довольны сделкой, так как получат доступ к электрическим технологиям Faraday Future и ее наработках в области «подключенных» автомобилей. Это важно, так как принадлежащий Tata Jaguar Land Rover взял курс на электрификацию всего своего модельного ряда.

Faraday Future получив доступ к финансированию сможет достроить собственный завод по производству батарей в Техасе и наконец-то начать производство своей первой модели, суперседана FF91. В последнее время стартап испытывает серьезные сложности, а компанию покинули ряд ключевых менеджеров: финансовый директор Стефан Краузе и технический директор Ульриз Кранц (ранее возглавлял отделение «i» концерна BMW AG.

