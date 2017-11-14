Автомобильный портал Motorpage
14 ноя 2017

Tata инвестировала в конкурента Tesla

Tata инвестировала в конкурента Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Индийский автомобильный концерн Tata поддержал деньгами компанию Faraday Future, которая еще недавно грозилась выкинуть Tesla с рынка. Но столкнувшись с трудностями в стартапе начали искать новые источники финансирования.

Индийцы вложили 900 миллионов долларов в стартап получив взамен около 10 процентов компании, которая сегодня находится в плачевном состоянии. В Tata говорят, что довольны сделкой, так как получат доступ к электрическим технологиям Faraday Future и ее наработках в области «подключенных» автомобилей. Это важно, так как принадлежащий Tata Jaguar Land Rover взял курс на электрификацию всего своего модельного ряда.

Faraday Future получив доступ к финансированию сможет достроить собственный завод по производству батарей в Техасе и наконец-то начать производство своей первой модели, суперседана FF91. В последнее время стартап испытывает серьезные сложности, а компанию покинули ряд ключевых менеджеров: финансовый директор Стефан Краузе и технический директор Ульриз Кранц (ранее возглавлял отделение «i»  концерна BMW AG.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Gasgoo

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model X

В Tesla появился «расслабляющий» режим движения

14 ноября 2017

Названы лидеры на рынке кроссоверов

14 ноября 2017

В России отзывают колесные диски трех брендов

14 ноября 2017
Toyota Prius

В Toyota предрекли скорое исчезновение автомобилей с ДВС

14 ноября 2017
Nissan Skyline GT-R R32

Nissan Skyline GT-R R32 назвали лучшим автомобилем за всю историю NISMO

14 ноября 2017
Brabus 900

Brabus превратил седан Mercedes-Maybach в суперкар

14 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"
Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации
Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 1 2 1