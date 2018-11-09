Техосмотр на индивидуальных условиях

Реформа ОСАГО, реформа ПТС, теперь и до техосмотра добрались. Во всяком случае, им занимается та же компания, которая в недавнем времени стала вводить систему электронных паспортов транспортных средств

Собственно, заявление о новой системе техосмотра поступило от компании «Электронный паспорт» («дочка» корпорации Ростех) на заседании научно-технического совета Торгово-промышленной палаты. Согласно заявлению, предполагается ввести целую систему индивидуального мониторинга транспортных средств.

Что касается данных, которые будут анализироваться системой, то они будут стандартными - пробег, участие в авариях, характеристики самого автомобиля и особенности эксплуатации. Что интересно, по итогу будет составлена персональная история автомобиля, которая повлияет на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. В некоторых случаях эксплуатацию автомобиля могут запретить вовсе, либо наложить ограничения. Аналогичная ситуация касается и пробегов автомобилей. Представители компании заявляют о том, что, например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца. В свою очередь, индивидуальные программы ТО смогут скорректировать общую ситуацию.

На данный момент проект находится лишь в стадии исследования, однако уже получает замечания от экспертов. Большинство из них уверены в том, что реализация подобных решений невозможна. В качестве аргумента называется проблема по продаже диагностических карт без фактического проведения диагностики автомобиля.