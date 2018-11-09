Автомобильный портал Motorpage
9 ноя 2018

Техосмотр на индивидуальных условиях

Техосмотр на индивидуальных условиях

Реформа ОСАГО, реформа ПТС, теперь и до техосмотра добрались. Во всяком случае, им занимается та же компания, которая в недавнем времени стала вводить систему электронных паспортов транспортных средств

Собственно, заявление о новой системе техосмотра поступило от компании «Электронный паспорт» («дочка» корпорации Ростех) на заседании научно-технического совета Торгово-промышленной палаты. Согласно заявлению, предполагается ввести целую систему индивидуального мониторинга транспортных средств.

Что касается данных, которые будут анализироваться системой, то они будут стандартными - пробег, участие в авариях, характеристики самого автомобиля и особенности эксплуатации. Что интересно, по итогу будет составлена персональная история автомобиля, которая повлияет на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. В некоторых случаях эксплуатацию автомобиля могут запретить вовсе, либо наложить ограничения. Аналогичная ситуация касается и пробегов автомобилей. Представители компании заявляют о том, что, например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца. В свою очередь, индивидуальные программы ТО смогут скорректировать общую ситуацию.

На данный момент  проект находится лишь в стадии исследования, однако уже получает замечания от экспертов. Большинство из них уверены в том, что реализация подобных решений невозможна. В качестве аргумента называется проблема по продаже диагностических карт без фактического проведения диагностики автомобиля. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Рамблер, РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M8

BMW M8 - привод от младшей модели и три кузова

09 ноября 2018
Tesla Model 3 Performance

В компании Tesla занялись дрифтом

09 ноября 2018

Новый Mitsubishi L200 представлен в Бангкоке

09 ноября 2018

Завод GM в Петербурге – сделка состоялась

09 ноября 2018
Hyundai HDC-2 Grandmaster

Самый большой кроссовер Hyundai представлен официально

09 ноября 2018
Aurus Senat 2018

Россия захватит Женеву

09 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 причины выбора Тест драйв
09 ноября 2018

Mitsubishi Outlander
"Причины выбора"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 в формате «гринфилд»
Тест драйв
07 ноября 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 в формате «гринфилд»"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"
KIA Cerato - kia cerato 2019 влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества kia cerato?
Тест драйв
05 ноября 2018

KIA Cerato
"Влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества KIA Cerato?"

Написано новостей:

2 2 1 4 6