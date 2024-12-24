Теперь официально: Honda и Nissan начали переговоры

Компании Honda и Nissan официально подтвердили начало переговоров о слиянии в единую холдинговую компанию, которая может стать третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen Group. К переговорам также присоединится Mitsubishi, уже входящая в альянс с Nissan

В течение следующих шести месяцев стороны подпишут Меморандум о взаимопонимании и сформируют специальный комитет для проработки деталей. Окончательное решение о слиянии ожидается к июню 2025 года, а регистрация новой компании на Токийской фондовой бирже намечена на август 2026 года.

После слияния компании сохранят свои бренды, но будут совместно использовать платформы, силовые агрегаты и цепочки поставок. Планируется оптимизация расходов и ускорение разработки электромобилей и программного обеспечения. Совместная работа позволит создать новые архитектуры для электромобилей и гибридов, а также усилить глобальную конкурентоспособность.

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе отметил, что переговоры только начинаются, и вероятность отмены слияния сохраняется. Не следует также забывать, что Nissan сейчас переживает сложный финансовый период, который привел к сокращениям рабочей силы и производственных мощнастей. Для японского производителя такой альянс может оказаться спасательным кругом, чтобы удержать свои позиции на автомобильном рынке.

