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18 июл 2023

Теперь права можно оставить дома

Теперь права можно оставить дома

Минцифры выпустило проект поправок к ПДД, которые позволят автовладельцам предъявлять водительское удостоверение и документы на автомобиль в “электронном виде”

Все необходимые документы будут находиться в приложении Госуслуги.Авто. При предъявлении сотрудник ГИБДД получит информацию в виде QR-кода, который будет считываться через специальный планшет.

Отметим, что до поправок некоторые документы, включая свидетельство о регистрации (СТС) можно было хранить в приложении в зашифрованном виде и предъявить в случае необходимости. Однако несмотря на это, водители были обязаны иметь при себе оригиналы документов.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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