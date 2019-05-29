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29 май 2019

Терминатор - угроза автомобилей

Терминатор - угроза автомобилей

Арнольд Шварценегер подверг резкой критике автомобильную промышленность, и особенно Volkswagen, из-за скандала с выхлопными газами.


Бывший губернатор Калифорнии, который является ярым сторонником электрических автомобилей, выступая на Всемирном саммите R20 по климату в Вене, позволил себе несколько резких высказываний в адрес автомобильных производителей. Актер заявил, что он не может понять, как такие автопроизводители, как Фольксваген, скорее готовы на обман, чем на разработку эффективных электромоторов, которые будут иметь бешеный спрос.


Стоит отметить, что некоторые европейские государства уже проводят активную политику запрета автомобилей с ДВС. Например, Дания уже объявила, что запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями к 2030 году. Это послужит сигналом для ЕС, автомобильной промышленности и остального мира, заявил премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен в конце прошлого года. А уже к 2050 году Дания собирается добиться того, чтобы страна могла полностью обходиться без бензиновых и дизельных машин.

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За Рулем, Life

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