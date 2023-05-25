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25 май 2023

Tesla хочет построить еще одну «гигафабрику»

Tesla хочет построить еще одну «гигафабрику»

Американская компания Tesla примет решение о строительстве еще одного завода по выпуску электромобилей до конца года, потенциальное место его размещения — Индия.

Сообщается, что сейчас промышленники обсуждают некоторые законодательные вопросы с местными властями. Так, например, есть один важный ультиматум - Будущий завод должен производить электромобили не только для индийского рынка, но и на экспорт.

К слову, на строительство завода Tesla идет тоже из-за особенностей законодательства, только налогового. Дело в том, что индийские власти установили высокие ввозные пошлины. Руководство Tesla неоднократно просило снизить их, однако, просьбы удовлетворены не были. Таким образом компания решила пойти на радикальный шаг.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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