Tesla хочет построить еще одну «гигафабрику»

Американская компания Tesla примет решение о строительстве еще одного завода по выпуску электромобилей до конца года, потенциальное место его размещения — Индия.

Сообщается, что сейчас промышленники обсуждают некоторые законодательные вопросы с местными властями. Так, например, есть один важный ультиматум - Будущий завод должен производить электромобили не только для индийского рынка, но и на экспорт.

К слову, на строительство завода Tesla идет тоже из-за особенностей законодательства, только налогового. Дело в том, что индийские власти установили высокие ввозные пошлины. Руководство Tesla неоднократно просило снизить их, однако, просьбы удовлетворены не были. Таким образом компания решила пойти на радикальный шаг.