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28 мар 2017

Tesla Model 3: первые разочарования

Tesla Model 3: первые разочарования
Автор фото: фирма-производитель

В компании Tesla поделились информацией о новом электромобиле Model 3. По словам представителей компании, максимальная емкость аккумуляторных батарей, которые смогут заказать покупатели, не будет превышать 75 кВт/ч

Директор компании Илон Маск объяснил это тем, что нынешние возможности и технологии не позволяют производить более емкие и компактные аккумуляторы, из-за чего большая емкость непременно потребует увеличения геометрических  размеров батарей.

Так же Илон Маск отметил, что новый автомобиль следует оценивать «адекватно». Самыми технологичными и совершенными моделями марки по-прежнему остаются седан Model S и кроссовер Model X, которые можно заказать и с аккумуляторами емкостью 100 кВт/ч. А Model 3 станет самой доступным представителем модельной гаммы, поэтому и аналогичных характеристик от него ждать не следует.

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При написании новости использовалась информация:
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