Tesla научила электромобили самостоятельно заказывать запчасти

Автомобильное будущее наступает, например, автомобили Tesla уже научились заказывать для себя запчасти. Учитывая, что в теории автомобиль на автопилоте сможет добраться до сервиса, перед нами вырисовывается интересная картина, когда автомобиль сможет сам себя обслужить.



Любопытно, что новый функционал обнаружился совершенно случайно. Один из водителей заметил, что на дисплее информационно-развлекательного комплекса его «Теслы» появилось сообщение об обнаружении неисправности в системе преобразования электроэнергии. Кроме того, компьютер сообщил владельцу, что сделал предварительный заказ необходимой детали, которая может быть доступна в ближайшем фирменном сервисе.



Чуть позже в компании подтвердили, что очередное обновление программного обеспечения моделей активировало функцию самодиагностики с возможностью заказать необходимые для ремонта детали перед поездкой на техобслуживание. Все действия электромобиль может выполнить без участия владельца, который имеет возможность контролировать этапы работы через фирменное приложение для смартфона.