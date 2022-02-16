Tesla обманывает своих клиентов

Агентство по справедливой торговле Южной Кореи, которое является главным антимонопольным ведомством страны, начало расследование в отношении американского производителя электромобилей Tesla. По данным специалистов, компания Илона Маска намеренно завышает характеристики батарей своих электрокаров.

Обвинение не голословное – недавно корейские профильные СМИ протестировали несколько электрокаров Tesla. В результате испытаний выяснилось, что при уличных температурах ниже ноля запас хода электрокара оказывается куда ниже паспортных 528 километров. Уже официально объявлено, что государственный регулятор проведет встречу с представителями компании Tesla на предмет внедрения определенных санкций. Впрочем, сам автопроизводитель никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Отметим, что это не первый обман компании Tesla. Несколько дней назад выяснилось, что автопроизводитель без публичных заявлений пересмотрел комплектации автомобилей, продающихся на рынке Китая, исключив из них резервный электронный блок управления автопилота.