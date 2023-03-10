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10 мар 2023

Tesla обновила свои электрокары

Tesla обновила свои электрокары

Компания Tesla объявила о лёгком рестайлинге флагманских моделей Model S и Model X. Впрочем, несмотря на скромные заявления, объем доработок получился большим.

Начнем с внешности. Во-первых, изменилась цветовая гамма - в нее добавился новый насыщенно красный оттенок. Во-вторых, площадь остекления панорамной крышей стала больше. Теперь оно пропускает впятеро больше света при том же уровне защиты от ультрафиолета, а само стекло стало тоньше и легче. В интерьере же стали устанавливать обычное рулевое колесо, причем фирменный штурвал также доступен для остановки.

Что касается "железа" и софта, то на машины стали устанавливать новые тормозные колодки. Обработкой поступающей информации в системе электрокаров теперь занят более мощный процессор, а сами источники данных — камеры и радары — усовершенствованы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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