Теслам и другим электрокарам запрещают участвовать в гонках

Если с утра вы надели свой гоночный комбинезон, погрузили «Теслу» на эвакуатор и собрались ехать на гонки, то останавливайтесь, снимайте с себя всю гоночную сбрую и начинайте жаловаться на вселенскую несправедливость, ибо электрокарам доступа к гонкам нет

Во всяком случае, в Техасе, где проходят соревнования по дрэг-рейсингу. Руководство трассы Texas Motor Speedway, в лице вице-президента по связям с общественностью Дэвида Харта, заявило, что запрет связан не с преимуществом в ускорении электрических автомобилей перед машинами с ДВС, а в высоком риске возгорания мощных аккумуляторов в случае их повреждения или аварии.

По словам Харта, руководство гоночной трассы не против участия электромобилей в соревнованиях, но на трассе пока попросту нет подходящего оборудования для тушения батарей электрокаров. А обычные огнетушители с такой задачей справиться не смогут. Между тем из-за химических реакций, начинающихся в случае разрушения ячеек литий-ионных батарей, потушить аккумуляторы почти невозможно. Даже если огонь уже побеждён, возгорание может возобновиться даже спустя несколько дней.