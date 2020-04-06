Ты должен ездить один! За тобой будут следить

Депутаты Мосгордумы напоминают, что в период действия карантина в столице ездить на одном автомобиле смогут только те горожане, которые живут вместе. Никаких попутчиков сажать в автомобиль нельзя

В период действия режима самоизоляции передвигаться по Москве на автомобиле можно только по одному человеку. Об этом в эфире Первого канала заявил спикер столичной думы Алексей Шапошников, сообщает РБК.

Взять с собой попутчика водители смогут только в случае совместного проживания. «Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение. Они находятся на совместной самоизоляции, то есть, если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись», — пояснил Шапошников. Спикер думы добавил, что в таком случае москвичам необходимо иметь при себе паспорта. Правда, нормы, в которых прописаны такие положения, Шапошников не привел.

В то же время несколько дней назад Сергей Собянин заявил о недопустимости массового катания на автомобилях во время эпидемии коронавируса. Градоначальник разрешил людям совершать поездки в режиме дом-работа, но, вознося руки к небу, попросил не приводить поездки к массовому формату. «Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание», — заявил мэр в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

К слову, за водителями даже будут следить. Мэр столицы поспешил заявить, что власти с помощью систем ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений) смогут понять, с какой целью водитель использует автомобиль. Технология анализирует, как машина ведет себя в городе.