Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2020

Ты должен ездить один! За тобой будут следить

Ты должен ездить один! За тобой будут следить

Депутаты Мосгордумы напоминают, что в период действия карантина в столице ездить на одном автомобиле смогут только те горожане, которые живут вместе. Никаких попутчиков сажать в автомобиль нельзя

В период действия режима самоизоляции передвигаться по Москве на автомобиле можно только по одному человеку. Об этом в эфире Первого канала заявил спикер столичной думы Алексей Шапошников, сообщает РБК.

Взять с собой попутчика водители смогут только в случае совместного проживания. «Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение. Они находятся на совместной самоизоляции, то есть, если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись», — пояснил Шапошников. Спикер думы добавил, что в таком случае москвичам необходимо иметь при себе паспорта. Правда, нормы, в которых прописаны такие положения, Шапошников не привел.

В то же время несколько дней назад Сергей Собянин заявил о недопустимости массового катания на автомобилях во время эпидемии коронавируса. Градоначальник разрешил людям совершать поездки в режиме дом-работа, но, вознося руки к небу, попросил не приводить поездки к массовому формату. «Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание», — заявил мэр в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

К слову, за водителями даже будут следить. Мэр столицы поспешил заявить, что власти с помощью систем ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений) смогут понять, с какой целью водитель использует автомобиль. Технология анализирует, как машина ведет себя в городе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Aston Martin может умереть

06 апреля 2020

Mazda спасет традиционные двигатели с помощь водорослей

06 апреля 2020

Центробанк разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

06 апреля 2020

Kia будет активно бороться с коронавирусом

03 апреля 2020
Audi A8 2018

Audi A8 не превратится в электромобиль

03 апреля 2020

Автодилеры просят признать себя жертвами

03 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot 3008 - peugeot 3008 2017 машина, которую жены отбирают у мужей Тест драйв
06 апреля 2020

Peugeot 3008
"Peugeot 3008: машина, которую жены отбирают у мужей"
Mercedes-Benz GLS - mercedes-benz gls 2020 это все нереально
Тест драйв
03 апреля 2020

Mercedes-Benz GLS
"Это все нереально"
Land Rover Range Rover LWB - range rover lwb 2014 мистические трансформации от range rover lwb
Тест драйв
01 апреля 2020

Land Rover Range Rover LWB
"Мистические трансформации от Range Rover LWB"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 6 9