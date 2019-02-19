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19 фев 2019

Тюремный срок за попытку обмана дорожной камеры

Тюремный срок за попытку обмана дорожной камеры

Предупредим сразу, этот случай произошел не в России, а в далекой Англии. Однако он является показателем того, что подобную практику могут ввести и в остальных частях света, в том числе и в России

Один предприимчивый бизнесмен из Западного Йоркшира объявил настоящую войну камерам. Он установил на свою BMW 3-Series «лазерный глушитель» для блокировки сигналов полицейских скоростных ловушек. До поры до времени эта тактика приносила плоды: штрафы перестали приходить. Но однажды Майкл Твизелл (Michael Twizell) все же попался.

Стационарные камеры обмануть легко, гораздо труднее сделать это с мобильными комплексами видеофиксации, в особенности, если их операторами являются дотошные сотрудники полиции, которые сидят в фургончике неподалеку.  Когда машина бизнесмена проехала мимо такого комплекса, система сообщила о сбое. Стражи правопорядка решили выяснить причины ошибки, остановив  господина Твизелла, они обнаружили злосчастную «глушилку».

Дело нарушителя дошло до суда. Британская Фемида строго подошла к выбору наказания. Судья отметил, что действия Майкла Твизелла не просто позволили ему безнаказанно превышать скорость, тем самым нарушая закон, но также подвергли опасности окружающих. Более того, под угрозой оказалась работа всей системы слежения за скоростью. Все это в совокупности является опасным преступлением. В итоге водителя приговорили к трем месяцам тюрьмы и выписали ему штраф в размере £1500.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Новые Вести

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