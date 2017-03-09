Британская автошкола провела исследование, показавшее, что параллельная парковка дается женщинам вчетверо труднее, чем мужчинам

В то время, как 82 процентам мужчин удалось выполнить упражнение идеально, большей части женщин сделать это не удалось – справилось лишь 22 процента. Все дело в осторожности – 78% дам боялись повредить машину и не завершали маневр до конца, бросая машину далеко от тротуара или вообще под углом.

Исследовала автошкола и количество заходов: с первого раза паркуется 71% мужчин и 23% женщин, остальные елозят вперед-назад, в попытках найти оптимальный угол заезда и поставить автомобиль параллельно тротуару. Интересно, что похожий опыт ставили и в Сингапуре, но там парковка удалась всего 66 мужчинам из 100, в то время как из ста женщин приемлемо справится с заданием смогли лишь 19.

Ученые объясняют такую разницу в развитием полушарий мозга: у мужчин превалирует правое, поэтому они лучше ориентируются в пространстве. Это же подтверждают и исследования процентов ошибок при прохождении лабиринтов, где 92% успешных решений принимают мужчины и лишь 8% женщины.