Топовые авто в России пересчитали

Специалисты посчитали автомобили в РФ, которые относятся к категории «Luxury»

Их численность на наших просторах составляет около 12 тысяч единиц.

Первое место с большим отрывом от остальных среди обладателей дорогих транспортных средств занимает марка Бентли. На этот бренд приходится почти половина всего рынка в этом сегменте. Следующим за лидером оказался Майбах – премиальная марка от Мерседес-Бенз. За ними в списке популярных «люксов» расположились Мазератти и Роллс-Ройс.

Интерес аналитиков к количеству автомобилей в этом классе обусловлен не только обывательским спросом на информацию о числе богатых сограждан в стране. В настоящее время к этим машинам применяется повышенная ставка налогообложения. Отнесение модели к сегменту этого класса обходится в дополнительную круглую сумму, которую владелец вынужден платить ежегодно.

Перечни авто, подпадающих под определение предмета роскоши, что и определяет их в качестве транспорта категории «Luxury», издаётся Минпромторгом.