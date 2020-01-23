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23 янв 2020

Total построит крупнейшую в Европе сеть зарядных станций

Total построит крупнейшую в Европе сеть зарядных станций

Нефтегазовый гигант Total изменит своей сущности и установит 20 000 новых общественных пунктов зарядки для электромобилей. Все они будут расположены в Нидерландах

Французская компания планирует расширить свой бизнес в области поддержки электрического транспорта в рамках стремления к экологичности и производству электроэнергии, поскольку европейские правительства вводят более строгие правила в отношении автомобильных выбросов, что может ограничить спрос на бензин и дизельное топливо, продаваемые Total и его конкурентами.

По словам представителей компании, новая сеть зарядных станций позволит обслуживать 3,2 миллиона человек и станет крупнейшей в Европе. «Этот шаг является значительным и беспрецедентным к устойчивой мобильности», — заявил глава департамента маркетинга и услуг Алексис Вовк. К 2025 году Total планирует ввести в эксплуатацию 150 000 пунктов зарядки в Европе, чтобы стать крупным игроком в этой сфере. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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