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26 мар 2019

Toyota, Lamborghini и Michelin не хотят видеть Aurus в Европе

Toyota, Lamborghini и Michelin не хотят видеть Aurus в Европе

Новый российский автомобильный бренд Aurus столкнулся с неожиданной проблемой в Европе — против регистрации марки в Европейском патентном бюро выступают несколько концернов, так как их не устраивает российское название

Эти три компании протестуют из-за схожести российского названия с собственными наименованиями продуктов и суббрендов. У Тойоты есть компактный хэтчбек Auris, у Lamborghini люксовый кроссовер Urus, у Michelin — суббренд Taurus. Несмотря на то, что Aurus — это отдельный бренд, а у трех других компаний речь идет лишь о названии продуктов, для патентования эти категории неразличимы.

«В настоящий момент ФГУП НАМИ проводит регистрацию бренда Aurus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе 2019 года бренд Aurus был зарегистрирован патентным ведомством Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), также в марте 2019 года он был зарегистрирован в Латвии и Литве», — цитирует представителя НАМИ газета «Известия». В НАМИ подчеркнули, что ничего опасного  в спорах не видят — это нормальная ситуация при регистрации брендов.

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При написании новости использовалась информация:
Известия, Drom

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