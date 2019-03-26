Toyota, Lamborghini и Michelin не хотят видеть Aurus в Европе

Новый российский автомобильный бренд Aurus столкнулся с неожиданной проблемой в Европе — против регистрации марки в Европейском патентном бюро выступают несколько концернов, так как их не устраивает российское название

Эти три компании протестуют из-за схожести российского названия с собственными наименованиями продуктов и суббрендов. У Тойоты есть компактный хэтчбек Auris, у Lamborghini люксовый кроссовер Urus, у Michelin — суббренд Taurus. Несмотря на то, что Aurus — это отдельный бренд, а у трех других компаний речь идет лишь о названии продуктов, для патентования эти категории неразличимы.

«В настоящий момент ФГУП НАМИ проводит регистрацию бренда Aurus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе 2019 года бренд Aurus был зарегистрирован патентным ведомством Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), также в марте 2019 года он был зарегистрирован в Латвии и Литве», — цитирует представителя НАМИ газета «Известия». В НАМИ подчеркнули, что ничего опасного в спорах не видят — это нормальная ситуация при регистрации брендов.