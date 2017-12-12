Флагманские внедорожники Toyota и Lexus (Land Cruiser 200 и LX570 соответственно) славятся своей надежностью и безотказностью. Однако не всегда все зависит от внедорожных качеств машины или надежности ее основных агрегатов: российское отделение Toyota объявило об отзыве этих автомобилей.

Под сервисную кампанию подпало всего 25 автомобилей (16 «Крузаков» и 9 Lexus LX570) по причине дефектных подушек безопасности. Машины были проданы на нашем рынке с февраля 2008 г. по декабрь 2016 г.

Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии.

Дилеры оповестят владельцев, после чего на сервисных станциях на отзываемых автомобилях поменяют фронтальные подушки безопасности. Все работы будут бесплатными.