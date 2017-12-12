Автомобильный портал Motorpage
12 дек 2017

Toyota и Lexus отзывают автомобили в России

Toyota и Lexus отзывают автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Флагманские внедорожники Toyota и Lexus (Land Cruiser 200 и LX570 соответственно) славятся своей надежностью и безотказностью. Однако не всегда все зависит от внедорожных качеств машины или надежности ее основных агрегатов: российское отделение Toyota объявило об отзыве этих автомобилей.

Под сервисную кампанию подпало всего 25 автомобилей (16 «Крузаков» и 9 Lexus LX570) по причине дефектных подушек безопасности. Машины были проданы на нашем рынке с февраля 2008 г. по декабрь 2016 г.

Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии.

Дилеры оповестят владельцев, после чего на сервисных станциях на отзываемых автомобилях поменяют фронтальные подушки безопасности. Все работы будут бесплатными.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Сельчук Кура

АвтоВАЗ сменил вице-президента по инжинирингу

12 декабря 2017
McLaren 650S

McLaren представил суперкар в честь Айртона Сенны

11 декабря 2017

В российских городах появятся зоны с ограниченным въездом

11 декабря 2017
Lifan MyWay

Названы самые популярные китайские марки в России

11 декабря 2017
Nissan Note

В России отзывают более 24 тысяч автомобилей Nissan

11 декабря 2017
Honda

Искусственный интеллект для Honda разработают китайцы

11 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …»
Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 0 8