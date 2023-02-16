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16 фев 2023

Toyota и Suzuki разрабатывают спорткар

Toyota и Suzuki разрабатывают спорткар

Надо сказать, что у Toyota есть опыт в совместных проектах подобного рода - достаточно вспомнить модель GT86, которую разрабатывали вместе с компанией Subaru. Интересно, какой продукт станет плодом сотрудничества с Suzuki

Надо сказать, что проект будет масштабным, так как в нем задействовано много дочерних структур обоих концернов. В проекте такое разделение ответственности: Suzuki отвечает за двигатель, Toyota занимается всем остальным.

Известны и некоторые технические подробности. К примеру, подвеска для новинки будет позаимствована у Toyota Yaris. Что касается силовой установки, то перспективную модель планируют оснащать 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью в 120 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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