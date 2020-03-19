Автомобильный портал Motorpage
19 мар 2020

Toyota и Volvo остановили производство автомобилей

Toyota и Volvo остановили производство автомобилей

Компания Volvo объявила о приостановке сборки машин на неопределенный срок на заводах в Бельгии и Малайзии, при этом предприятия в шведском Гетеборге и американском Риджвилле продолжают работу. Toyota в свою очередь закрыла заводы в Европе, Великобритании и Турции

Toyota и Volvo пополнили длинных список автопроизводителей, которые приняли решение о временной приостановке конвейеров из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в случае с бельгийским заводом Volvo в Генте есть и вторая причина – нехватка рабочих. На мощностях этого предприятия осуществляется выпуск кроссоверов XC40 и XC60.

Ранее уже закрылись заводы BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Opel, Peugeot, Citroen и DS, FCA, Renault, Ford, Volkswagen и других брендов. Российские предприятия пока работают в штатном режиме, хотя некоторые из них испытывают проблемы с поставками комлектующих. В частности, о нехватке деталей сообщил калининградский «Автотор», который выпускает автомобили BMW, Kia и Hyundai. На заводе ожидают снижения объемов производства по итогам первого квартала 2020 года.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Владельцы Ferrari выделили 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

19 марта 2020

Определен КПД личного автомобиля

19 марта 2020

Российские таксисты начнут доставлять лекарства

19 марта 2020
Nissan Juke 2020

Nissan запатентовал новый Juke в России

19 марта 2020
BMW 7-Series

Старшая версия BMW 7-серии окажется электрической

19 марта 2020

Парковки могут сделать бесплатными из-за коронавируса

19 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"
JAC T6 - jac t6 2019 при прочих равных условиях
Тест драйв
13 марта 2020

JAC T6
"При прочих равных условиях"
Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев
Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"

Написано новостей:

2 5 4 4 9