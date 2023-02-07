Toyota опровергла информацию о поставках деталей в Россию

Японский концерн не реализует официальные поставки деталей в Россию, но не подпадающие под санкции комплектующие могут завозиться в страну дилерами компании.

Информация о том, что концерн возобновил поставки запчастей в Россию, появилась еще в январе. Сейчас же Toyota отрицает все слухи: «Наша компания не возобновляла поставки деталей в Россию, это не соответствует действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

При этом российское представительство Toyota Motor разрешило своим дилерам параллельный импорт запчастей, попавших под ограничения, — в частности, электроники.