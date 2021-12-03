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3 дек 2021

Toyota по-своему поддержит тренд на строительство электромобилей

Toyota по-своему поддержит тренд на строительство электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Этот японский производитель не раз отмечался критическим взглядом на электромобильные тренды. Впрочем, это не отменяет того факта, что в Toyota разрабатывают и будут разрабатывать подобные машины.

Единственный нюанс: сейчас один из ключевых параметров электромобиля – запас хода. В Toyota же думают иначе и считают, что сперва надо думать о снижении стоимости электрокара, так как именно это значение важно для развития рынка. По словам вице-президента Toyota Motor North America по продуктовому планированию и стратегии Купера Эриксена, сейчас необходимо достичь баланса цены и запаса хода, который окажется удовлетворительным для большинства потребителей.

Таким образом, компания будет разрабатывать машины со средней дальнобойностью (200-300 километров), но с привлекательной ценой.  Более совершенные машины тоже будут присутствовать в портфолио марки, но продавать их будут под брендом Lexus.

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