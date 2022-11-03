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3 ноя 2022

Toyota поднимет цены на доступные модели

Toyota поднимет цены на доступные модели

Toyota Motor Corp намерена скорректировать ценовую политику. Третий квартал финансового года оказался для компании убыточным из-за взлетевших цен на комплектующие

Да, об убытках за прошедший квартал 2022 года отчиталось Североамериканское подразделение Toyota. Этот рынок первым ощутит резкое поднятие цен. Местные СМИ сообщают о том, что в официальных конфигураторах пропали базовые комплектации Corolla – с механической трансмиссией.

Кроме этого, Toyota наконец сократила производственный план на текущий финансовый год, который удерживала, несмотря на несколько провальных месяцев. Теперь компания рассчитывает выпустить 9,2 миллиона автомобилей вместо изначальных 9,7 миллиона.

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