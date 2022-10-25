Toyota Voxy заработала высший рейтинг на тестах безопасности

Национальное агентство по автомобильной безопасности NASVA и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии 25 октября опубликовали результаты испытаний на безопасность среднеразмерного вэна Toyota Voxy.

Испытательная лаборатория провела два удара – о деформируемое перекрытие и недеформируемый барьер. В первом случае автомобиль разгонялся до 64 километров в час, а во втором – до 55 километров в час.

Кроме того, тесты включают боковой краш-тест, стендовую проверку кресел проверки систем превентивной безопасности и так далее. Общий рейтинг пассивной безопасности Voxy/Noah — 87,44 балла из 100 возможных, эффективность комплекса превентивной безопасности оценена в максимальный 91 балл.