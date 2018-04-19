На этой неделе Дональд Трамп подпишет постановление вводящее запретительные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) в США. Сильнее всего от этого пострадает Китай, который является крупнейшим импортером металла в Северную Америку, но под ударом окажется как европейская, так и американская автомобильная промышленность.

Дело в том, что американским автопроизводителям придется закупать металл исключительно у местных поставщиков: Трамп распространил пошлины даже на сырье из Канады и Мексики. Естественно, себестоимость производства стали и алюминия в США выше, а это неминуемо приведет к росту цен на американские автомобили.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть экологические требования к автомобилям, постановление об ужесточении которых подписал Барак Обама Все автопроизводители обратились к Трампу с просьбой если не отменить, то перенести по срокам введение более жестких требований. Но нынешний президент США решил сделать все следующим образом: для автомобилей, собранных в стране экологические требования будут менее жесткими, чем для импортируемых. Если это решение будет принято, Белому дому грозит иск от 12 штатов, включая Калифорнию, которые досрочно ввели у себя перспективные требования по экологичности и экономичности автомобилей.

Лидеры европейских государств, в первую очередь Германии, восприняли решение как угрозу для собственных экономик и заявили о готовности принять ответные меры. На это Трамп ответил, что готов обложить дополнительными пошлинами и автомобили европейского производства. Иностранным автомобильным компаниями и так приходится нелегко на рынке Северной Америки, а дополнительные пошлины могут привести к тому, что автомобили, которые в США импортируют из Старого Света и вовсе подорожают. В любом случае пострадать могут и компании и потребители. Впрочем, Трампа это мало интересует, он твердо намерен защищать экономические интересы своей страны. Как умеет.

