Автомобильный портал Motorpage
19 апр 2018

Трамп готов объявить войну европейским автопроизводителям

Трамп готов объявить войну европейским автопроизводителям

На этой неделе Дональд Трамп подпишет постановление вводящее запретительные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) в США. Сильнее всего от этого пострадает Китай, который является крупнейшим импортером металла в Северную Америку, но под ударом окажется как европейская, так и американская автомобильная промышленность.

Дело в том, что американским автопроизводителям придется закупать металл исключительно у местных поставщиков: Трамп распространил пошлины даже на сырье из Канады и Мексики. Естественно, себестоимость производства стали и алюминия в США выше, а это неминуемо приведет к росту цен на американские автомобили.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть экологические требования к автомобилям, постановление об ужесточении которых подписал Барак Обама Все автопроизводители обратились к Трампу с просьбой если не отменить, то перенести по срокам введение более жестких требований. Но нынешний президент США решил сделать все следующим образом: для автомобилей, собранных в стране экологические требования будут менее жесткими, чем для импортируемых. Если это решение будет принято, Белому дому грозит иск от 12 штатов, включая Калифорнию, которые досрочно ввели у себя перспективные требования по экологичности и экономичности автомобилей.

Лидеры европейских государств, в первую очередь Германии, восприняли решение как угрозу для собственных экономик и заявили о готовности принять ответные меры. На это Трамп ответил, что готов обложить дополнительными пошлинами и автомобили европейского производства. Иностранным автомобильным компаниями и так приходится нелегко на рынке Северной Америки, а дополнительные пошлины могут привести к тому, что автомобили, которые в США импортируют из Старого Света и вовсе подорожают. В любом случае пострадать могут и компании и потребители. Впрочем, Трампа это мало интересует, он твердо намерен защищать экономические интересы своей страны. Как умеет.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta CNG

Машины на газу для России важнее электромобилей

19 апреля 2018

Автомобили «Кортеж» привезут на Московский автосалон

19 апреля 2018
Йохан де Найсен

Отправлен в отставку президент Cadillac

19 апреля 2018
Volkswagen

Volkswagen изменит логотип

19 апреля 2018
BMW M2 Competition

BMW M2 уходит на пенсию. Да здравствует M2 Competition

18 апреля 2018
Lexus ES

Lexus рассекретил новый ES

18 апреля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr 2018 эти золотые 4,5 процента
Тест драйв
13 апреля 2018

Land Rover Range Rover Sport
"Эти золотые 4,5 процента"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"
Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю
Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"

Написано новостей:

2 1 0 7 1